أطباء بلا حدود: مخاوف جدية تجاه الأوضاع الإنسانية في اليمن

قالت منظمة أطباء بلا حدود الأربعاء إنها قدمت العلاج لنحو 55 ألف جريح في اليمن، منهم 10 آلاف في مدينة تعز.

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى تسهيل وصول المساعدات في أنحاء البلاد التي تشهد حربا بين القوات الحكومية والحوثيين الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأفاد رئيس بعثة المنظمة في اليمن جو بيسلينك خلال مؤتمر صحافي في عمان بأن المنظمة "تعبر عن مخاوف جدية تجاه الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اليمنيون"، مشيرا إلى تعرض مستشفيات تابعة لها للقذائف وإطلاق النار والقصف الجوي، إضافة إلى مقتل 26 موظفا ومريضا في أربعة حوادث قصف للمرافق الصحية.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في المنظمة تمام العودات إن "أطباء بلا حدود" أجرت 28,700 عملية جراحية وساعدت في ولادة 23,489 طفلا، مضيفا "هناك عدد هائل يعاني من نقص في السلع الأساسية وعدم توفر مياه شرب آمنه وارتفاع الأسعار".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في شباط/فبراير إلى إحياء محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن لإنهاء معاناة المدنيين.

