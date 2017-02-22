هادي: 10 مليارات دولار من السعودية لدعم اليمن

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء إن السعودية قدمت 10 مليارات دولار أميركي لليمن، منها ثمانية مليارات لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ومليارين سيودعان لدى البنك المركزى اليمني لدعم العملة الوطنية.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء هادي مع عدد من محافظي المدن اليمنية في اجتماع طالبهم فيه بـ"بذل المزيد من الجهود لحل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات لهم".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لمساندة حكومة الرئيس اليمني في مواجهة المسلحين الحوثيين الذين سيطروا على مساحات واسعة من البلد، منها العاصمة صنعاء.

