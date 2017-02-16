اليمن.. قتلى في غارة قرب صنعاء

أعلنت مصادر طبية مقتل ثماني نساء وطفل في غارة جوية استهدفت ليل الاربعاء الخميس مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر الطبية إن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات في العاصمة بعد الغارة التي وقعت في بلدة شراع بمديرية ارحب على بعد 40 كلم شمال صنعاء.

وأوضحت هذه المصادر ووكالة "سبأ.نت" التابعة للحوثيين أن الغارة استهدفت منزل محمد النكعي الذي كان يقام فيه مجلس عزاء.

وكانت "سبأ.نت" أول من تحدث عن الغارة وأشارت في حصيلة أولى إلى مقتل ست نساء وجرح عشر أخريات. واتهمت الطيران السعودي بشن هذه الغارة.

وبدأ النزاع الأخير في اليمن في 2014، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في النزاع في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد.

وساعد هذا التدخل القوات الحكومية في طرد الحوثيين من مناطق عدة بينها مدينة عدن في الجنوب التي تحولت إلى عاصمة مؤقتة.

المصدر: وكالات