قصف وغارات يوديان بـ 11 مدنيا في اليمن

قتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء في غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية حسبما أعلنته مصادر موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين الاثنين.

وقال الحوثيون إن الغارة استهدفت منزلا غرب محافظة مأرب الأحد، وإن الضحايا من أفراد عائلة محمد المحبوبي.

وفي تعز جنوب غرب اليمن، لقي أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، مصرعهم جراء قصف بالقذائف شنه الحوثيون على ثلاثة أحياء في المدينة التي يحاصرونها جزئيا منذ عدة أشهر، حسب مصادر طبية ومحلية.

وقال موقع تابع للحوثيين إن مدنيين اثنين قتلا في ضربة جوية في محافظة الحديدة الاثنين.

المصدر: وكالات