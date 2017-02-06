اليمن.. مطالب بالتحقيق في ملابسات وفاة صحافي بالتسمم

دعت نقابة الصحافيين اليمنية ومنظمات حقوقية في بيان مشترك السلطات إلى التحقيق في ملابسات مقتل الصحافي محمد العبسي، بعد أن أظهر تشريح لجثته أنه قضي متسمما.

وطالب البيان النيابة اليمنية العامة بإجراء تحقيق يتسم بالشفافية لـ"الدور الاستثنائي الذي لعبه الراحل في مقارعة الفساد، ونضاله من أجل العدالة والحقيقة".

وكانت عائلة الصحافي قد أخرت جنازته لحوالي ثلاثة أسابيع لإرسال عينات إلى "مركز الأدلة الجرمية" بالعاصمة الأردنية عمان، الذي أفاد السبت بأن وفاته كانت بسبب "التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، إذ وجدت مادة 'الكاربوكسي هيموغلوبين' في الدم بنسبة تشبع 65 في المئة، والتي تعتبر قاتلة".

وقضي العبسي في الـ20 من كانون الأول/ديسمبر بعد تناوله طعام العشاء مع أصدقاء له، وهو ما أثار شكوكا بشأن سبب وكيفية وفاته.

المصدر: نقابة الصحافيين اليمنيين

