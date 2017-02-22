مقتل نائب رئيس الأركان اليمني في قصف للحوثيين

قتل نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، اللواء أحمد سيف اليافعي، وعدد من مرافقيه إثر قصف صاروخي للحوثيين استهدف تجمعا لهم في مدينة المخا قرب باب المندب، وفقا لما أفاد به مراسل راديو سوا.

وقال نيزان توفيق، عضو المركز الإعلامي للقوات الموالية لهادي، إن اليافعي كان يتواجد في مدينة المخا منذ السيطرة عليها أواخر الشهر الماضي.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية التي يديرها الحوثيون استهداف موقع تابع لقوات هادي في المخا "بصاروخ باليستي".

وقال مصدر عسكري إن جثة اليافعي، وهو أيضا قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجنوب، نقلت إلى مدينة عدن الجنوبية التي تتخذها حكومة الرئيس هادي عاصمة مؤقتة.

ومنذ السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، تشن القوات الحكومية، مدعومة بطائرات وسفن التحالف العربي، هجوما قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي، في عملية أطلق عليها اسم "الرمح الذهبي".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل راديو سوا أحمد داوود: