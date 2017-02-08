الأمم المتحدة تطالب بجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء في اليمن

طالبت الأمم المتحدة الأربعاء بجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدت أخرى يحتاج إليها 12 مليون يمني بسبب خطر المجاعة الذي يهدد البلاد بعد عامين من الحرب.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي مكجولدريك في وثيقة المناشدة "الوضع في اليمن كارثي ويتدهور بسرعة".

وأضاف مكجولدريك أن 3.3 مليون شخص بينهم 2.1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن.

ويعيش اليمن وضعا إنسانيا صعبا بسبب الحرب الدائرة بين الحوثيين والمسلحين المؤيدين للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة وقوات حكومة الرئيس هادي منصور المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

المصدر: وكالات