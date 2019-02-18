آبل تستعد لما بعد آيفون

تجري شركة "آبل" تغييرات في قياداتها، وتعيد ترتيب أولوياتها في قطاعات المعدات والذكاء الاصطناعي والخدمات والتجزئة، في محاولة لتقليص الاعتماد على مبيعات هواتف "آيفون"، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

الصحيفة المختصة بعالم المال والأعمال، قالت إن التغييرات بدأت منذ العام الماضي وشملت تعيين موظفين ورحيل آخرين من مناصب هامة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العمل في بعض الأقسام.

وأضافت أن "آبل" تحاول الانتقال من شركة تدفعها مبيعات هواتفها الشهيرة، إلى أخرى يأتي نموها من الخدمات التي تقدمها وكذلك التقنيات التحويلية.

ومن بين الخدمات التي ستركز عليها آبل الترفيه المرئي وبالتحديد مشروعات متعلقة بعالم السينما.

وبينما تشكل مبيعات "آيفون" ثلثي مبيعات "آبل"، فإن الشركة شجعت المستثمرين فيها على التركيز على قطاع الخدمات الموجود حاليا مثل اشتراكات بث الموسيقى عبر الإنترنت ومبيعات التطبيقات في متجر "آبل ستور".