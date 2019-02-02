آبل تحدد موعد عودة ميزات فيس تايم

أعلنت شركة "آبل" إصلاح الثغرة التي تعرض لها تطبيق فيس تايم على هواتف آيفون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وسمحت الثغرة لمستخدم هاتف آيفون الذي يجري اتصالا باستخدام تطبيق فيس تايم أن يسمع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع عطلت شركة "آبل" ميزة الاتصال الجماعي على فيس تايم على خلفية اكتشاف الثغرة.

وقالت الشركة في بيان الجمعة "لقد أصلحنا الثغرة الأمنية على خوادم آبل وسنقوم بإصدار تحديث لإعادة تمكين المستخدمين من الميزة الأسبوع المقبل"، وقدمت "آبل" اعتذارها للعملاء الذين تأثروا من جراء الخلل.

​وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن مراهقا من ولاية أريزونا وأمه كانا أول من اكتشف الثغرة في الـ20 من الشهر الماضي وحاولا على مدى أسبوع تحذير "آبل" لكن الشركة لم تستجب لهما.