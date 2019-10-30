إصدارات عام 2012.. آبل تحذر: حدثوا أجهزتكم قبل الثالث من نوفمبر

أطلقت آبل تحذيرا لمالكي أجهزة أيفون وأيباد من إصدارات عام 2012 وما قبل ذلك، وطالبتهم بتحديث نظام التشغيل (iOS) حتى لا يتعرضوا لمشاكل تتعلق بخدمات الموقع الجغرافي وتطبيقات الخرائط.

وأعطت الشركة مهلة للمستخدمين حتى الثالث من نوفمبر من أجل إجراء التحديث، وحتى في حال عدم إجراء عملية التحديث بطريقة صحيحة فإن بعض التطبيقات الهامة وحتى متجر تطبيقات آبل أو آي كلاود لن يعمل على الجهاز.

كما تحتاج بعض أجهزة أيفون من إصدارات 2013 إلى تحديث، والتي ستواجه مشاكل في تطبيقات الخرائط والوقت والساعة وحتى آي كلاود.

وإذا كان جهازك لا يملك نظام (iOS) من إصدارات (10.3.4) أو (9.3.6) فإنه يحتاج إلى تحديث، ولمعرفة نسخة النظام التي تمتلكها يمكنك اتباع الخطوات التالية: