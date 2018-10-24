آبل.. تدخل المنافسة على خدمة البث التلفزيوني

تستعد شركة "آبل" لإطلاق خدمة البث التلفزيوني على الطلب، لتدخل مضمار المنافسة مع "أمازون برايم"/ (Amazon prime) و"نتفليكس"/(Netflix).

وتستهدف الشركة إطلاق الخدمة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن تنشر الخدمة فيما بعد لتصل إلى أكثر من 100 دولة، بحسب ما كشف تقرير لمجلة "ذا إنفورميشن"/ (The Information).

ومن المرجح أن تطلق آبل خدمة محدودة مجانية لمستخدمي أجهزة الشركة المختلفة، ولكن ستكون هناك رسوم اشتراك مقابل إمكانية الوصول لجميع البرامج والأفلام.

ولم تحدد الشركة بدل اشتراك الخدمة، ولكن من المتوقع أنها ستنافس اشتراكات "نتفليكس" و"أمازون برايم" والتي تتراوح بين 8-9 دولار شهريا.

وتقدم الشركة حاليا خدمة تلفزيونية من خلال جهاز "آبل تي في" والذي يتيح أكثر من 100 محتوى تلفزيوني مختلف.