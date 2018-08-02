آبل تصبح أول شركة أميركية قيمتها تريليون دولار

أصبحت "آبل" الخميس أول شركة أميركية، تتداول أسهمها في البورصة، تصل قيمتها إلى تريليون دولار أميركي.

وارتفعت أسهم "آبل" بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 207.05 دولار للسهم في منتصف نهار اليوم.

غير أن سعر السهم تراجع بشكل طفيف ليصل إلى 206.39 دولار لتنخفض القيمة السوقية للشركة عن حاجز التريليون دولار.

يذكر أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 22 في المئة حتى الآن هذا العام.

وجاء ارتفاع سعر سهم "آبل" الخميس بعدما أعلنت الشركة الأربعاء عن تحقيقها أرباحا تجاوزت التوقعات.

ويمثل هذا الحدث علامة مالية فارقة لشركة التكنولوجيا التي تأسست قبل 42 عاما.

وكانت شركة "بيتروتشاينا" العملاقة في مجال النفط تجاوزت بشكل مؤقت حاجز التريليون دولار في أواخر 2007 لكن سعر سهم الشركة الصينية تهاوى مع تراجع أسعار النفط خلال الأزمة المالية العالمية حينها.

وتمتلك شركات أميركية أخرى فرصة الوصول لحاجز التريليون دولار، حيث تبلغ قيمة شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية نحو 876 مليار دولار فيما تخطت القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا "ألفابت"، المالكة لشركة "غوغل"، 851 مليار دولار.