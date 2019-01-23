آبل تعتزم الاستثمار في مصر

قال رئيس شركة آبل تيم كوك، الثلاثاء، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات مباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد التقى بكوك على هامش مؤتمر دافوس بسويسرا، وتطرقا إلى إمكانية الاستثمار في مصر.

وأشار مدبولي إلى برنامج يستهدف توفير 750 ألف تابلت (حاسوب لوحي) سنوياً لطلاب المرحلة الثانوية في مصر، عارضا أن تستفيد آبل من المشروع بالمنافسة على تقديم تلك الأجهزة، خاصة أنه برنامج له صفة الاستمرارية.

​من جانبه، أكد رئيس شركة آبل اهتمام الشركة بالاستثمار في مصر، وأن الشركة تعتزم القدوم إلى مصر للاستثمار المباشر، ويتم حاليا دراسة الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف.

وأشار تيم كوك إلى وجود 38 ألف شخص يعملون مع شركة آبل داخل مصر في مجال تطوير تطبيقات برامج IOS، مضيفاً أن تعاملات الشركة معهم أظهرت وجود مجموعة متميزة للغاية من الشباب الذين يمتلكون مهارات متطورة فى هذا المجال.

وبحسب بيان الوزارة، فإن كوك رحب بالتعاون مع مصر فى مجال تكنولوجيا التعليم، لا سيما أن هذا المجال يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها فى مجال تطوير التعليم حول العالم.

واختتم تيم كوك حديثه بأن تحمس الحكومة المصرية لاستثمارات آبل سيجعله يسرّع إجراءات وخطط الشركة للقدوم إلى مصر للاستثمار.

ووجه رئيس الوزراء دعوة لتيم كوك لزيارة مصر قريبا ولقاء الوزراء المعنيين لصياغة تفاصيل خطة تحرك الشركة في هذا الشأن.