آبل تكافئ مراهقا اكتشف ثغرة فيس تايم

من المرتقب أن يحصل المراهق من ولاية أريزونا غرانت تامبسون على مكافأة من شركة آبل بعد أن كان أول من تنبه لثغرة في تطبيق فيس تايم، وفق ما أفاد به موقع "ذا فيرج" (The Verge) المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وقال الموقع إن استجابة آبل لتحذير الفتى البالغ 14 عاما وأمه ميشيل، كان بطيئا لكن الشركة الآن ترجع الفضل لغرانت الطالب في ثانوية كاتالينا فوتهيل في أريزونا، لاكتشافه الثغرة التي سمحت لمستخدمين بالاستماع إلى ما يدور حول هاتف الشخص الذي يحاولون الاتصال به حتى قبل أن يجيب على المكالمة.

وتنبه غرانت إلى المشكلة في 20 كانون الثاني/يناير وحاولت أمه على مدى أسبوع تحذير "آبل" لكن من دون نتيجة.

وعلم الموقع أن آبل ستمنح مكافأة لعائلة تامبسون فضلا عن هدية إضافية لتغطية النفقات الدراسية لغرانت، من دون أن تكشف عن قيمة الهبتين.

وأصدرت آبل الخميس تحديث iOS 12.1.4 لإصلاح ثغرة فيس تايم.

وبدأت الشركة منح مكافآت للباحثين مقابل الإبلاغ عن ثغرات قبل ثلاثة أعوام، لكن المتخصصين في المجال مترددون في مساعدة آبل في مشاكلها الأمنية، وفق "ذا فيرج".

وتقدم آبل مكافآت مالية تصل إلى 200 ألف دولار للباحثين في مجال الأمن الذين يكتشفون ثغرات أو نقاط ضعف، لكن بيع أي مشكلة او خلل في مكان آخر قد يعود بربح أكبر، وفق "ذا فيرج".