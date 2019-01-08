أول حاسوب كمي للأغراض التجارية

كشفت شركة "أي بي أم" الثلاثاء النقاب عن أول حواسيبها الكمية للأغراض التجارية، وقالت إنه سيساعد في حل مشكلات معقدة.

جهاز IBM Q System One الذي أزيح الستار عنه في معرض السلع الإلكترونية الاستهلاكية، قالت "آي بي أم" إنه أول جهاز كمي متكامل في العالم مخصص للاستخدامات العلمية والتجارية.

وأوضحت في بيان أن نظام الحوسبة الكمية يمكن استخدامه لمعالجة سريعة لمشكلات معقدة لا تستطيع الأنظمة التقليدية التعامل معها.

وفي مقطع فيديو ترويجي للجهاز، قالت الشركة إن هذه الأجهزة ستفيد في مجالات مثل اكتشافات الدواء والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي.

وقالت إن IBM Q System One يجمع بين الحوسبة الكمية وهندسة الأنظمة والتصميم الصناعي، ويتكون من 20 "كيوبت" وهي وحدة المعلومات الكمية، وتم وضعه في صندوق زجاجي مغلق (سمك الزجاج نصف بوصة) وبيئة هوائية محكمة، حتى لا تفقد الكيوبتات وظيفتها الكمية. ويبلغ طول وعرض الصندوق 2.7 مترا.

وهو مصمم بطريقة تسمح بالعمل مع بيئات باردة ومعزولة، وكذلك تسهم مكوناته في فعالية تنبؤية وفي جودة الكيوبتات، وتسهيل عملية التحديث دون تعطيل العمل.

وقال آرفيند كريشنا، رئيس قسم الأبحاث في "آي بي أم" إن الجهاز هو خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال التسويق التجاري للحوسبة الكمية، مشيرا إلى أنه سيوسع نطاق الحوسبة الكمية إلى خارج المعامل، مع العمل على تطوير تطبيقات كمية تفيد مجالي الأعمال والعلوم.