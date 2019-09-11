آبل تنافس نتفليكس بتدشين خدمة بث تلفزيوني جديدة

أعلنت آبل أنها ستنافس "نتفليكس" بخدمتها الخاصة للبث التلفزيوني. وعلى غير المعتاد، تقدم الخدمة بسعر لا يقارن، إذ لن تتعدى خمسة دولارات في الشهر بدءا من الأول من نوفمبر المقبل.

وتدشن شركة "والت ديزني" أيضا، منافستها الخاصة لنتفليكس في الشهر ذاته، بخدمة بث مقابل سبعة دولارات شهريا.

ربما تكون الصدفة البحتة هي التي جمعت بين آبل وديزني لتقدما خدمتيهما بسعرين متقاربين أقل من الخدمة الأساسية لنتفليكس التي تبلغ 13 دولارا شهريا. لكن نية التصدي لتقدم "نتفليكس" المهول في عالم البث التلفزيوني أوضح ما يكون.

وأعلنت آبل إطلاق "+Apple tv" الثلاثاء، بينما كشفت أيضا عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة لا تختلف في الشكل كثيرا عن هواتف آيفون التي صدرت العام الماضي سوى في إضافة كاميرا لالتقاط الصور من الزوايا شديدة الاتساع.