'iOS 13'.. بعض هواتف آيفون مهددة

ينتظر مستخدمو هواتف آيفون موعد الإعلان عن نظام التشغيل (iOS 13) الجديد الذي يتوقع أن تكشف آبل عنه في مؤتمرها السنوي للمطورين في سان خوزيه الاثنين.

ورغم الحماس لنظام التشغيل الجديد إلا أن أصحاب طرازات يتخوفون عن وقف الدعم لأجهزتهم وهو ما تشير إليه التوقعات، وبما يشمل طرازات "آيفون 6" و"آيفون 6 بلس" و"آيفون 5 أس"، وفقا لتقرير نشره موقع "آيفون سوفت" الفرنسي.

ويشمل نظام التشغيل (iOS 13) أجهزة "آيفون إكس ماكس" و"آيفون إكس أس" و"آيفون إكس أر" و"أيفون إكس" و"آيفون 8 و8 بلس" و"آيفون 7 و7 بلس" و"آيفون 6 أس و6 أس بلس".

كما يتخوف مستخدمو "آيباد ميني 2" و"آيباد أير" من عدم شمول أجهزتهم اللوحية بنظام التشغيل الجديد.

وستبقى العديد من الأجهزة غير المشمولة بتحديث نظام التشغيل الجديد تعمل بـ (iOS12) الذي أطلقته آبل العام الماضي.