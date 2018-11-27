آبل.. 3 مسارات لتعليم البرمجة

أعلنت آبل طرح دورات متخصصة لتعليم الطلاب لغة "سويفت" ضمن مسارات مختلفة.
و"سويفت" لغة متخصصة بتطوير تطبيقات "آب ستور"، استخدمت في أكثر من 350 مليون تطبيق منذ طرحها.
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أول المسارات يتعلق بالطلاب الذين تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاما، إذ يمكنهم التسجيل لدورات بمعدل ساعة يوميا، وتستمر لمدة أسبوعين وسيتم عقدها في متاجر آبل ابتداء من مطلع شهر كانون الثاني/ديسمبر المقبل.
وتعقد آبل هذه الدورات للعام السادس، إذ سيتم تدريب الطلبة على "سويفت بلاي غراوند" الذي يعلم الأطفال البرمجة من خلال اللعب.
أما المسار الثاني فيتعلق بالطلبة الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية أعوام، إذ أعلنت الشركة حزمة متخصصة تعتمد التدريب أيضا على "سويفت بلاي غراوند" تتيح للطلبة وحتى المعلمين تعلم لغة سويفت من خلال اللعب.
ويتوفر "سويفت بلاي غراوند" بـ 15 لغة مختلفة تضم الإنكليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والصينية واليابانية وغيرها من اللغات.
أما المسار الأخير، فيتعلق بتهيئة الطلبة لسوق العمل، إذ ستطرح آبل مساقا متخصصا لطلبة الثانوية العامة ابتداء من العامل المقبل، لتعلم لغة البرمجة "سويفت".
ويمكن للطالب الحصول على شهادة متخصصة تساعده في المراحل التي تلي ذلك، كالتعليم الجامعي وسوق العمل.