آبل.. 3 مسارات لتعليم البرمجة

أعلنت آبل طرح دورات متخصصة لتعليم الطلاب لغة "سويفت" ضمن مسارات مختلفة.

و"سويفت" لغة متخصصة بتطوير تطبيقات "آب ستور"، استخدمت في أكثر من 350 مليون تطبيق منذ طرحها.

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أول المسارات يتعلق بالطلاب الذين تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاما، إذ يمكنهم التسجيل لدورات بمعدل ساعة يوميا، وتستمر لمدة أسبوعين وسيتم عقدها في متاجر آبل ابتداء من مطلع شهر كانون الثاني/ديسمبر المقبل.

وتعقد آبل هذه الدورات للعام السادس، إذ سيتم تدريب الطلبة على "سويفت بلاي غراوند" الذي يعلم الأطفال البرمجة من خلال اللعب.