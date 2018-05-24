آثار مصر المهربة.. من المتواطئون؟

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

"ضبطت شرطة مدينة نابولي بإيطاليا حقيبة دبلوماسية تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة"، تأكيد مصري جاء في بيان لوزارة الآثار.

تأكيد الوزارة المصرية جاء بعد تقارير نشرتها الصحافة الإيطالية تقول عن الآثار هربت من الاسكندرية.

تهريب الآثار المصرية ليس بالأمر الجديد، لكن هذه القضية الأولى بعد فترة قصيرة من تغليظ السلطات المصرية العقوبات لكل من يهرب الآثار، ضمن تعديلات أجريت على قانون الآثار نصت على "السجن المؤبد (25 عاما) وغرامة لا تقل عن مليون جنيه (56 ألف دولار تقريبا) ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك".

وفي آذار/ مارس الماضي أعلنت الكويت ضبط غطاء تابوت فرعوني كامل وصل مهربا في "كنبة" إلى أحد مطاراتها.

المكشوف عنه أقل من الحقيقي

وقال محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الأثريين العرب لـ"موقع الحرة" إن ما يتم ضبطه هو الذي يعلن عنه، لكن هناك آلاف القطع التي لا يتم كشفها، وتكون قطعا أثرية غير مسجلة، وتخرج من البلاد بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن نسبة الآثار التي خرجت من البلاد منذ ثورة 25 يناير تقدر بنحو 30% من آثار مصر.

وقال النائب بمجلس النواب هيثم الحريري لـ"موقع الحرة" إن تغليظ العقوبة وحده لا يكفي، فعقوبة الاتجار بالمخدرات الإعدام، ومع ذلك لم يردع ذلك الكثير من تجار المخدرات".

وقدم الحريري طلب إحاطة في البرلمان للمسؤولين المصريين عن كيفية تهريب الآثار المصرية إلى الخارج عبر "وجهه إلى وزير الداخلية باعتباره المسؤول عن أمن الموانئ، ووزير الخارجية باعتبار أن الشحنة التي خرجت فيها الآثار المذكورة دبلوماسية، وسؤال مقدم أيضا لوزير الآثار حول موقف الوزارة من قضية التهريب، وماذا تفعل حيال الآثار المهربة؟".

ونفت وزارة الخارجية المصرية تورط أحد أعضاء السفارة المصرية في روما في قضية تهريب الآثار المصرية، وهي قطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية.

مفتشون الموانئ المصرية

ولا تمتلك مصر إحصائية عن عدد أو كمية الآثار المهربة إلى خارج البلاد. ويقول الدكتور السعيد حلمي مدير الإدارة المركزية للآثار الإسلامية بوزارة الآثار لـ"موقع الحرة" إن مفتشي الآثار موجودون في كل الموانئ المصرية "يتم اختيار أكفأ المفتشين في مجال الآثار وهم موجودون على مدار 24 ساعة يوميا، ولذلك لا نعرف كيف خرجت هذه الآثار".

لكن شعبان عبد الجواد رئيس إدارة استرداد الآثار المهربة بوزارة الآثار قال في تصريحات تليفزيونية في آذار/مارس الماضي إن مندوبي الوزارة في الموانئ لا يرون غير ما يعرض عليهم من الإدارات المختلفة، "لازم يتم الشك فيها وينتدب مندوب الآثار لمعاينة هذه القطع"، مشيرا إلى أن الآثار المضبوطة في الكويت لم تعرض على مندوب الآثار في مطار القاهرة.

وقال عبد الجواد "أعتقد أن قرية البضائع لا تمتلك ماسحا ضوئيا وهو ما يؤدي إلى سهولة خروج هذه الآثار".

لكن ضابطا مسؤولا في مطار القاهرة أكد لـ"موقع الحرة" وجود الماسح الضوئي "لكن ربما تكون هناك أشياء متقدمة عما هو موجود عندنا، لكني لا أعتقد ذلك لأن الأشعة العادية توضح، إلا إذا كان هناك أي نوع من "التواطؤ"

وقال الضابط لـ"موقع الحرة" إن التشديد غير عادي في المطار، وهناك ضابط شرطة تم حبسه وأمناء الشرطة منذ أقل من شهر بسبب سماحهم بخروج صندوق فياجرا، ومنذ نحو أسبوعين تم حبس وردية من الجمارك كاملة لأنهم سمحوا بخروج أو دخول مواد معينة بدون إذن".

كيف تهرب الآثار؟

يكشف رئيس هيئة الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم بكر عن "تواطؤ" بعض المسؤولين ممن سماهم بـ"ضعاف النفوس" يدخلون ضمن "شبكات تهريب الآثار ويحصلون على أموال خيالية من أجل تسهيل تهريب الآثار".

ويقول بكر لـ"موقع الحرة" إن الآثار تغري المافيا التي تدفع مبالغ خيالية لخروج الآثار من مصر، وعصابات التهريب تعمل في أماكن كثيرة من مصر لنهب وإخراج الثروات من باطن الأرض، مشيرا إلى أن "هناك بعض المسؤولين عن الآثار يدخلون ضمن شبكات التهريب في مناطق الصعيد في المنيا والأقصر وأسوان وحتى الدلتا".

ويضيف أن هناك أشخاصا في مناطق الآثار أو فلاحين بالقرب من هذه الأماكن يحفرون ويحتفظون بهذه الآثار في انتظار مندوبي عصابات التهريب حتى يمروا عليهم"، مشيرا إلى أن الأهالي حفرت الكثير من الأنفاق تحت بيوتهم في مناطق كثيرة.

وتشتهر مناطق كثيرة في مصر بعمل الأهالي في الحفر تحت بيوتهم من أجل الحصول على كنوز أثرية، مثل نزلة السمان بالقرب من أهرامات الجيزة.

وفي قرية الشوبك في محافظة الجيزة، يقول "سليم" أحد سكان المنطقة لـ"موقع الحرة" إن هناك "بعض الأهالي اغتنت فجأة بسبب التنقيب عن الآثار، فتبعهم آخرون باعوا ورث آبائهم وباعوا بيوتهم ليستمرو في الحفر، وكل شويه الدجال اللي معاهم يقولهم الكنز اتحرك من هنا راح مش عارف فين يروحو وراه تاني وهكذا لحد ما بيفلسو والسبب طريقة الكلام اللي شبه تأكيدا جازما من الدجال بوجود كنز والناس يصدقون".

ويكشف بكر عن وجود طرق احتيال كثيرة من أجل استخراج الآثار "فمثلا يأتي البعض ويطلب من المحافظة قطعة أرض معينة لعمل مشروع عليها وهو يعلم أنها منطقة أثرية، فيعطونها له تشجيعا للاستثمار، "المشكلة في أن المحافظين لا فكرة لديهم عن قيمة وقدر الآثار"، ولذلك طالبنا مرارا أن يكون المحافظون من كليات حقوقية أو هندسية أو عسكرية، و"يحصلوا على دورات تدريبية عن قيمة الآثار"، مشيرا إلى مئات الآلاف من القرى القديمة كان فيها آثار لكن الامتداد العمراني والكثافة السكانية عقدت المشهد.

وأطلق بكر تحذيرا للجهات المسؤولة في مصر قائلا " هناك خرائط للبعثة البروسية (ألمانيا) تعود لعام 1845، ومعي 10 خرائط أصلية منها، مسجل فيها الآلاف من المواقع الأثرية في الدلتا، الآن أصبحت مبان أو أراض زراعية".

ويقول إن التلال الأثرية في الدلتا "تكاد تختفي" بسبب الحفر والتهريب والتوسع العمراني، والناس تحفر أنفاقا تحت البيوت للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مشيرا إلى أن الدولة نفسها تهمل في الحفاظ على الآثار "جامعة بنها بنيت فوق قرية أثرية تسمى تل أتريب، وكذلك جامعة الفيوم بنيت فوق مناطق أثرية"، حسب قوله.

استرداد الآثار المنهوبة.. هل من طريق؟

يقول شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار في بيان لجنة تم تشكيلها "لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة". وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع التي يبدو أنها قطع نتجت من الحفر خلسة وبشكل غير شرعي نظرا لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وأشار إلى أن القطع تتكون من مجموعة من الأواني الفخارية من حقبت زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمى للحضارة الإسلامية. وأكد عبد الجواد أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الإيطالية المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى مصر.

لكن خبراء في الآثار يقولون إن عملية استرداد القطع المنهوبة إلى خارج البلاد إذا لم تكن مسجلة لدى وزارة الآثار المصرية فمن الصعب الحصول عليها وإعادتها إلى مصر مرة أخرى.

ويقول "الأثر المسجل يكون له رقم مسجل في تفاتيش الآثار، وإذا سرق وتم ضبطه فمهما وجد في أي مكان في العالم يعود إلى مصر لأنه ملك من أملاك الدولة، سيأخذ وقتا في الإجراءات لكنه سيعود، أما إذا لم يكن مسجلا وهذا في الغالب ما يحدث نتيجة حفريات وتنقيب غير شرعي سيكون من الصعب إعادتها".

وكان وزير الآثار خالد العناني، قد قال أمام البرلمان في نيسان/ أبريل الماضي، إن "الآثار الإسلامية جميعها غير مسجلة حتى هذه اللحظة، ومقتنياتها كنوز لا تقدر بثمن، وتقع مسؤولية تلك المساجد تحت ولاية وزارة الأوقاف، ويحرسها خفير مما يعرضها للسرقة".

وقال النائب هيثم الحريري الذي تقدم بطلب إحاطة حول تهريب الآثار "سؤالي للمسؤولين سيكون عن الاحتياطات التي تأخذها الدولة والتي ستأخذها لمنع تكرار ذلك، ولماذا نسمع عن إحباط كثير من عمليات التهريب أو عمليات تهريب حدثت بالفعل ولا نسمع عن محاسبة مرتكبيها، من المفترض أن تخرج السلطات وتكشف عن الشخص المسؤول ومحاسبته، لأنه من أمن العقاب أساء الأدب".