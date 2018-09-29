آخر سفينة إنقاذ في المتوسط عاجزة عن مساعدة المهاجرين

لكن سفينة "أكواريوس"، آخر سفينة لإنقاذ المهاجرين عاجزة حاليا عن إنزال 58 شخصا أغاثتهم قبالة السواحل الليبية إلى أي ميناء خشية أن تبقى محتجزة فيه مثلما حصل لسفن إنسانية عديدة أخرى.

بعد منع سلطات دول أوروبية عشرات سفن إنقاذ المهاجرين التابعة لمنظمات غير حكومية من مغادرة مرافئها، لم يتبق سوى سفينة إنقاذ واحدة أخيرة في عرض البحر الأبيض المتوسط.

تنتظر أكواريوس نقل ركابها إلى سفينة تابعة لخفر السواحل المالطي في المياه الدولية بعد أن سحبت منها بنما علمها، الأمر الذي يحول دون تمكنها من مغادرة أي مرفأ.

فالسفينة "سي-ووتش 3" المملوكة من المنظمة الألمانية التي تحمل الاسم نفسه متوقفة في المرفأ منذ حزيران/يونيو، ويسعى طاقمها لمعرفة أسباب منعها من الإبحار.

ويذكر مأزقهما بمعاناة أسطول كان يضم العشرات من تلك السفن الإنسانية.

فقد منعت السلطات المالطية سفينتين على الأقل تابعتين لمنظمتين غير حكوميتين إضافة إلى طائرة استطلاع، من مغادرة الجزيرة.

وتقول منظمات الإغاثة إن هناك حملة تهدف إلى منعها من مواصلة عملها.

واستُدعي مفتشون هولنديون أعطوا السفينة التي ترفع العلم الهولندي الضوء الأخضر في تموز/يوليو، لكن السفينة لا تزال ممنوعة من المغادرة فيما تؤكد المنظمة غير الحكومية "عدم وجود أسباب قانونية لمنع سي-ووتش 3 من المغادرة".

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة "أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع السفن، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، العاملة في البحر الأبيض المتوسط، بأن عليها احترام القانون وعدم عرقلة عمل خفر السواحل الليبي".

أسباب سياسية

وقال رئيس البعثة تامينو بوم "أشعر بخيبة كبيرة إزاء سلوك السلطات وعدم تقديمها أسبابا قانونية والسعي لخداعنا ببعض الحجج التافهة غير ذات الصلة". وأضاف "إذا نظرتم مليا يتضح بأنه سبب سياسي".

وأكد بوم إن السفينة جاهزة لاستئناف عملها فور الحصول على إذن.

وقال "سنكون جاهزين في غضون بضع ساعات لاستقدام أفراد طاقم إضافيين وتجهيز السفينة واستئناف عمليتنا".

وأضاف "لدي قلق بالغ تجاه الوضع الراهن وأخشى أن تكون حكومة أو عدة حكومات تسعى لاستخدام أي وسيلة لوقف عمليات الإنقاذ في البحر".

اليمين المتطرف

نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المنتمي إلى اليمين المتطرف والمعادي للهجرة، والذي تولى مهامه مطلع حزيران/يونيو، أغلق الموانئ الإيطالية أمام المنظمات غير الحكومية التي يقول إنها "تساعد المهربين".

وزار ثلاثة نواب مالطا في وقت سابق هذا الشهر وحضوا الحكومة على "إنهاء التوقيف غير القانوني" للسفينتين والطائرة.

وكتبوا لرئيس الوزراء جوزيف موسكات في 18 أيلول/سبتمبر قائلين إن "عملا إنسانيا كالإنقاذ في البحر ليس جريمة ولا ينبغي أن يجرم".

وردا على ذلك نفى موسكات أن تكون السفينتان موقوفتين بشكل غير قانوني قائلا إن السلطات المالطية "بحاجة للتأكد من احترام القوانين الوطنية والدولية".

وسفينة الإنقاذ "لايف لاين" التابعة للمنظمة الإنسانية الألمانية التي تحمل الاسم نفسه، تم توقيفها لدى وصولها إلى فاليتا في حزيران/يونيو لمسائل تسجيل مفترضة، رغم تأكيد المنظمة عدم العثور على أي مشكلة في أوراقها.