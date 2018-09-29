آخر سفينة إنقاذ في المتوسط عاجزة عن مساعدة المهاجرين

بعد منع سلطات دول أوروبية عشرات سفن إنقاذ المهاجرين التابعة لمنظمات غير حكومية من مغادرة مرافئها، لم يتبق سوى سفينة إنقاذ واحدة أخيرة في عرض البحر الأبيض المتوسط.
لكن سفينة "أكواريوس"، آخر سفينة لإنقاذ المهاجرين عاجزة حاليا عن إنزال 58 شخصا أغاثتهم قبالة السواحل الليبية إلى أي ميناء خشية أن تبقى محتجزة فيه مثلما حصل لسفن إنسانية عديدة أخرى.
تنتظر أكواريوس نقل ركابها إلى سفينة تابعة لخفر السواحل المالطي في المياه الدولية بعد أن سحبت منها بنما علمها، الأمر الذي يحول دون تمكنها من مغادرة أي مرفأ.
حملة ضد سفن الإنقاذ
فيما تترقب أكواريوس مصيرها، فإن سفنا موقوفة أخرى تخوض معارك قانونية طويلة لمغادرة فاليتا.
وتقول منظمات الإغاثة إن هناك حملة تهدف إلى منعها من مواصلة عملها.
فقد منعت السلطات المالطية سفينتين على الأقل تابعتين لمنظمتين غير حكوميتين إضافة إلى طائرة استطلاع، من مغادرة الجزيرة.
ويذكر مأزقهما بمعاناة أسطول كان يضم العشرات من تلك السفن الإنسانية.
فالسفينة "سي-ووتش 3" المملوكة من المنظمة الألمانية التي تحمل الاسم نفسه متوقفة في المرفأ منذ حزيران/يونيو، ويسعى طاقمها لمعرفة أسباب منعها من الإبحار.
واستُدعي مفتشون هولنديون أعطوا السفينة التي ترفع العلم الهولندي الضوء الأخضر في تموز/يوليو، لكن السفينة لا تزال ممنوعة من المغادرة فيما تؤكد المنظمة غير الحكومية "عدم وجود أسباب قانونية لمنع سي-ووتش 3 من المغادرة".
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة "أرسلنا رسالة واضحة إلى جميع السفن، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، العاملة في البحر الأبيض المتوسط، بأن عليها احترام القانون وعدم عرقلة عمل خفر السواحل الليبي".
أسباب سياسية
وقال رئيس البعثة تامينو بوم "أشعر بخيبة كبيرة إزاء سلوك السلطات وعدم تقديمها أسبابا قانونية والسعي لخداعنا ببعض الحجج التافهة غير ذات الصلة". وأضاف "إذا نظرتم مليا يتضح بأنه سبب سياسي".
وأكد بوم إن السفينة جاهزة لاستئناف عملها فور الحصول على إذن.
وقال "سنكون جاهزين في غضون بضع ساعات لاستقدام أفراد طاقم إضافيين وتجهيز السفينة واستئناف عمليتنا".
وأضاف "لدي قلق بالغ تجاه الوضع الراهن وأخشى أن تكون حكومة أو عدة حكومات تسعى لاستخدام أي وسيلة لوقف عمليات الإنقاذ في البحر".
اليمين المتطرف
نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المنتمي إلى اليمين المتطرف والمعادي للهجرة، والذي تولى مهامه مطلع حزيران/يونيو، أغلق الموانئ الإيطالية أمام المنظمات غير الحكومية التي يقول إنها "تساعد المهربين".
وزار ثلاثة نواب مالطا في وقت سابق هذا الشهر وحضوا الحكومة على "إنهاء التوقيف غير القانوني" للسفينتين والطائرة.
وكتبوا لرئيس الوزراء جوزيف موسكات في 18 أيلول/سبتمبر قائلين إن "عملا إنسانيا كالإنقاذ في البحر ليس جريمة ولا ينبغي أن يجرم".
وردا على ذلك نفى موسكات أن تكون السفينتان موقوفتين بشكل غير قانوني قائلا إن السلطات المالطية "بحاجة للتأكد من احترام القوانين الوطنية والدولية".
وسفينة الإنقاذ "لايف لاين" التابعة للمنظمة الإنسانية الألمانية التي تحمل الاسم نفسه، تم توقيفها لدى وصولها إلى فاليتا في حزيران/يونيو لمسائل تسجيل مفترضة، رغم تأكيد المنظمة عدم العثور على أي مشكلة في أوراقها.
ومن المتوقع أن يمثل قبطان "لايف لاين" أمام المحكمة الثلاثاء لإبلاغه بآخر التطورات المتعلقة بتسجيل سفينته الذي تشوبه أخطاء مفترضة.
وقالت نيسكيه بيكمان من منظمة لايف لاين "نحن متشوقون لمعرفة ما سيحدث لأن ما نراه هو بالتأكيد وسيلة خنق لإبقائنا موقوفين هنا على متن السفينة بطريقة سهلة جدا".
"خطر وفاة المهاجرين ازداد ثلاث أو أربع مرات"
وفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقي ما يقدر بـ 600 شخص مصرعهم أو فقدوا في حزيران/يونيو فقط، في وسط المتوسط -بين ليبيا/تونس، وإيطاليا/مالطا-، ما يرفع عدد القتلى منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 1100 شخص، بالرغم من انخفاض عدد المتوجهين إلى أوروبا عبر البحر بشكل كبير.
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تقول منظمة سي-ووتش إن غياب المراكب المدنية يعني أنه رغم تراجع أعداد المهاجرين انطلاقا من شمال إفريقيا إلا أن "خطر وفاتهم ازداد ثلاث أو أربع مرات مقارنة بالأشهر الماضية".
وقال رئيس بعثة الإنقاذ بوم "إذا تم إخراج جميع اللاعبين المدنيين من منطقة البحث والإنقاذ فلن نتمكن من مشاهدة شيء، ونعرف من حالات معينة أن خفر السواحل الليبي لا يبلغ منظمة الهجرة الدولية ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بوقوع وفيات كما هو مطلوب".