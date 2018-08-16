آريثا فرانكلين.. وفاة ملكة موسيقى السول

توفيت المغنية الأميركية آريثا فرانكلين، التي وصفت بأنها أهم صوت أميركي في استطلاع أجرته مجلة رولينغ ستون، الخميس عن عمر ناهز 76 عاما في ديترويت بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

فرانكلين التي تلقب بملكة موسيقى الـSoul ، حصلت على 18 جائزة غرامي، ومن أشهر أغانيها "ريسبيكت"، و" ثينك"، "وآي سي إيه ليتل براير"، وبيع لها نحو 75 مليون تسجيل خلال حياتها.

آخر ألبومات فرانكلين الموسيقية كان " إيه براند نيو مي" في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وتدهورت صحة المغنية الأميركية منذ 2010، عندما أصيبت بورم خبيث، لكنها عادت تحيي حفلات بعد أن خضعت لجراحة، قبل أن تعلن اعتزالها عام 2017.