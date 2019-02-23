آر كيلي متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات

أعلنت ممثلة ادعاء أميركية توجيه اتهامات للمغني آر كيلي بالاعتداء الجنسي على ما لا يقل عن ثلاثة من القصر تقل أعمارهم عن 17 عاما وذلك بعد أعوام من الشكوك التي دارت حول مغني الآر آند بي الشهير الحائز على جائزة جرامي الموسيقية.

ولم يرد محام عن المغني البالغ من العمر 52 عاما على اتصال ورسائل بريد إلكتروني تطلب التعليق.

وقالت كيمبرلي فوكس ممثلة الادعاء في مقاطعة كوك بولاية إلينوي خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن الاتهامات إن من المتوقع أن يمثل كيلي أمام المحكمة يوم السبت لسماع الاتهامات العشرة الموجهة إليه.

وأضافت أن أعمار ثلاث من بين أربع ضحايا للاعتداء الجنسي بين عامي 1998 و2010 كانت أقل من 17 عاما في ذلك الوقت.

ومن بين الضحايا قاصرتان في حين لم يتضح في الوثائق القضائية ما إذا كان الاثنان الآخران من الذكور أو الإناث.

وفي حال إدانته، سيواجه كيلي، واسمه الحقيقي روبرت كيلي، حكما بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام عن كل اتهام.

وينفي كيلي صاحب أغنية (آي بيليف آي كان فلاي) الشهيرة اتهامات الاعتداء الجنسي منذ سنوات.

وفاز كيلي بجائزة جرامي ثلاث مرات وله رصيد من الأغنيات الناجحة الأخرى مثل (بامب إن جريند) و(يور باديز كولين).

ويقول كيلي في سيرته الذاتية إن امرأة تكبره في السن بعشر سنوات اعتدت جنسيا عليه عندما كان طفلا في الثامنة من عمره في مدينة شيكاغو التي نشأ بها.