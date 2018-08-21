قيادية بحملة 'مي تو' متهمة بالاعتداء الجنسي

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الممثلة الإيطالية آسيا أرجينتو دفعت 380 ألف دولار للممثل جيمي بينيت بعدما اتهمها بالاعتداء عليه جنسيا.

وبحسب رواية بينيت، فإن أرجينتو قد اعتدت عليه في فندق بولاية كاليفورنيا في عام 2013 قبل شهرين من إتمامه سن الـ 17 عاما، فيما ينص قانون الولاية على أن سن الرشد يبدأ من 18 عاما.

وتعد آسيا أرجينتو أحد الوجوه البارزة التي قادت حملة #Me_too (أنا أيضا) في بدايتها للتوعية ضد الانتهاكات الجنسية بعد فضيحة المنتج والمخرج السينمائي الأميركي هارفي وينشتاين، الذي اتهمته أرجينتو بالاعتداء عليها جنسيا في عام 1997.

وكان محامو بينيت قد أظهروا نيتهم في مقاضاة أرجينتو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقالوا أن ما تعرض له الممثل الأميركي أثر على صحته النفسية ومسيرته التمثيلية.

وكان بينيت قد طالب بتعويض قيمته 3.5 مليون دولار عن الأضرار التي تسبب فيها اعتداء أرجينتو الجنسي، إلا أن الطرفين اتفقا على مبلغ 380 ألف دولار في النهاية.