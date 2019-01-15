آسيا 2019.. فلسطين تتشبث بالأمل

تمسك المنتخب الفلسطيني بفرص تأهله للدور الثاني من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة في الإمارات، بتعادله الثلاثاء بدون أهداف مع نظيره الأردني.

ورفعت فلسطين رصيدها من النقاط إلى اثنتين من ثلاث مباريات لتحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، في انتظار نهاية مباريات دور المجموعات لتحديد أفضل أصحاب المركز الثالث الذين سيتأهلون لدور الـ 16 من البطولة.

وعزز الأردن الذي كان ضمن صدارة المجموعة بعد الجولة الثانية، رصيده إلى سبع نقاط.

وأنهى المنتخب الأردني دور المجموعات برقم خاص بعدما حافظ حارس مرماه المخضرم عامر شفيع (36 عاما) على نظافة شباكه للمباراة الثالثة تواليا.