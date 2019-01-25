آسيا 2019.. قطر في نصف النهائي لأول مرة

فجرت قطر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على كوريا الجنوبية مين 1-صفر، فبلغت نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، الجمعة في مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف الفوز من تسديدة قوية من خارج المنطقة (78). وتلعب قطر مع الفائز من مواجهة الإمارات المضيفة وأستراليا التي تقام لاحقا في مدينة العين.

وتشارك قطر في النهائيات من دون جماهيرها في ظل أزمة دبلوماسية خليجية على خلفية قطع الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة، علاقاتها مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 بسبب اتهام تنفيه قطر بدعم التنظيمات المتطرفة.

وتغيب جماهيرها عن البطولة برغم تأكيد السلطات الإماراتية السماح بقدومها بالتنسيق مع الاتحاد القاري.

وكانت أفضل نتيجة لقطر بلوغها ربع النهائي في عامي 2000 في لبنان و2011 على أرضها.

من جهتها، فشلت كوريا الجنوبية، حاملة اللقب في 1956 و1960 ووصيفة النسخة الأخيرة في 2015، في بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة تواليا، ومنيت بخسارتها الثانية في 21 مباراة ضمن كأس آسيا.