10 آلاف كتاب عربي مجانا

"المجموعات العربية على الإنترنت"، مكتبة رقمية عربية تشمل أكثر من 10 آلاف كتاب، وتعمل على إصدار نسخ رقمية من 23 ألف كتاب.

وتشترك في مشروع المكتبة جامعات نيويورك وبرنستون وكورنيل وكولومبيا والأميركيتان في القاهرة وفي بيروت، والأرشيف الوطني الإماراتي.

تغطي المكتبة حقولاً متنوعة في جميع النطاقات العامة، الأدب، الفلسفة، القانون، الدين وغيرها. وتوفر نسخاً رقمية من كتب في تلك المجالات لروادها حول العالم، وفي الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع الرسمي للمكتبة، فإن "جميع العناوين المختارة لهذا المشروع، من جامعة نيويورك وشركائها، هي خارجة عن حقوق الطبع والنشر".

وقد تم جمعها من قبل متخصصين من كل جامعة مشاركة لجودتها الأكاديمية وأهميتها في التحقيق الفكري والأدبي.

تعمل المكتبة بإدارة وإشراف كل من جامعة نيويورك في أبوظبي وجامعة نيويورك في نيويورك.

ويعمل على تطوير الموقع واستمراره طاقم الخدمات التكنولوجية في مكتبات جامعة نيويورك.