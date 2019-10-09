آليات تركية تتوغل في سوريا.. والقصف يطال 500 كيلومتر على الحدود

أفادت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، بأن آليات عسكرية تابعة للجيش التركي توغلت داخل الأراضي السورية بعد نحو ساعة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

وقال مراسل الحرة إن القصف التركي طال أكثر من 20 موقعا لقوات سوريا الديمقراطية على طول الحدود السورية.

وأضاف أن القصف استهدف مناطق قريبة من الحدود العراقية السورية وامتد لمدن قريبة من الحدود التركية تقع شمالي مدينة الرقة.

وأكد أن القصف استهدف منطقة الجارودية في محيط مدينة المالكية القريبة من الحدود مع العراق، فيما سقطت قذائف على قرية سيغركا بمحيط مدينة القامشلي التي تسيطر عليها قوات سورية نظامية.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين قوات كردية سورية وأخرى تركية في معبر الدرباسية الحدودي.

كما تعرضت بلدة رأس العين إلى قصف مدفعي وغارات جوية نفذتها طائرات تركية تركزت على قرية مشيرفة غربي المدينة.

واستهدفت المدفعية التركية والطائرات الحربية مناطق داخل بلدة رأس العين، وامتد القصف ليشمل قرية أبو صرة في عين عيسى.

وأكد مراسل الحرة أن المسافة التي تتعرض للقصف التركي تزيد عن 500 كيلومتر، وتمتد من الضفة الغربية لنهر دجلة على الحدود العراقية وإلى شمالي مدينة الرقة تقريبا.