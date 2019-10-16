آلية عسكرية تركية بقبضة الأكراد.. وفيديو "لاستعراض القوة"

عمدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى استعراض آلية عسكرية زعمت أنها تركية وأنها تمكنت من الاستيلاء عليها جنوبي بلدة تل تمر.

ونشرت وحدات حماية الشعب الكردية، وهي إحدى فصائل "قسد"، مقطع فيديو للآلية العسكرية التركية، عقب الاستيلاء عليها أثناء هجوم الجيش التركي والفصائل المسلحة له.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الكردية جابت بالآلية العسكرية التركية شوارع بلدة تل تمر، من أجل رفع المعنويات لحث الأكراد على مواصلة "مقاومة" الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية له.

وقال أحد مقاتلي وحدات حماية الشعب وهو بجانب الآلية في فيديو بثته وسائل إعلام كردية الأربعاء: "دعكم من مرتزقة الأتراك وأردوغان، الكل يعلم أنه لا يستطيع أحد هزيمتنا أو هزيمة قوات سوريا الديمقراطية، دعهم يعلمون أننا في الجانب الصحيح، نحن نحمي بلدنا، وعلى كل شخص أن يقف ضد الاحتلال".

وبدأت تركيا في التاسع من أكتوبر الحالي هجوما عسكريا في شمال شرقي سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفا أساسيا للغرب في قتال تنظيم "داعش".

واستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إجراء أي محادثات مع القوات الكردية السورية من أجل وقف الهجوم التركي الجاري حاليا في شمالي سوريا، داعيا إياها إلى إلقاء السلاح والانسحاب من الحدود التركية.