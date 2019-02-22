مصر.. آل الشيخ يبيع بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المملوك للرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ نقل ملكية النادي إلى مستثمر إماراتي، وتصفية جميع استثمارات آل الشيخ الرياضية في مصر.

وقال النادي، المشارك في بطولة الدوري المصري الممتاز، في بيان نشره آل الشيخ على صفحته في فيسبوك "تم نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي".

وجاء هذا القرار بعد ساعات من قرار مجلس إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم رفض مواجهة بيراميدز في بطولة الكأس بعد تغيير موعد إقامة المباراة، معللا ذلك برفضه استبدال أي مباراة للفريق استجابة لضغوط أي طرف.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد حددت 28 شباط/فبراير الحالي موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر وهو اليوم ذاته الذي كانت فيه المواجهة مقررة بين الفريقين في بطولة الدوري المحلي.

وجاء تغيير الموعد بناء على طلب نادي بيراميدز الذى رفض مواجهة الأهلي في الدوري قبل مواجهة الأهلي والزمالك المؤجلة من مرحلة الذهاب.

وشهدت العلاقة بين آل الشيخ والأهلي تباينا وجدلا في الفترة الماضية، بلغ أوجه بتوجيه مشجعي الفريق هتافات مسيئة لآل الشيخ خلال مباراة في منافسات الموسم الماضي لدوري أبطال إفريقيا في أيلول/سبتمبر.