آل الشيخ يعيد الفخراني وشيريهان وهنيدي للمسرح

يعود عدد من الفنانين المصريين إلى المسرح لتقديم عدد من أعمالهم في السعودية، كما تتجه هيئة الترفيه السعودية لإنتاج أفلام سينمائية بمشاركة فنانين مصريين وعرب وسعوديين تكون عروضها الأولى في المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وقع عددا من مذكرات التفاهم "التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة، تشتمل على إقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية، وذلك خلال زيارته التي بدأها الخميس للعاصمة المصرية القاهرة".

وبحسب ما أعلنه آل الشيخ فإن ستة عروض لمسرحية "الملك لير" من بطولة الفنانين يحي الفخراني وفاروق الفيشاوي، ستقدم في مناطق مختلفة داخل المملكة.

أما الفنانة شريهان التي عادت إلى المسرح بعد توقف دام أكثر من 30 عاماً، فستقدم ستة عروض مسرحية مخصصة للعائلات مع نجوم آخرين ضمن مهرجان الرياض خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري 2019 وفي جدة خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو العام المقبل 2020.

كما تم التوقيع مع الفنان محمد هنيدي لتقديم ستة عروض في مناطق مختلفة بالمملكة تبدأ من شهر آذار/مارس المقبل، فضلا عن التوقيع مع الفنان أشرف عبد الباقي لتقديم عروض مسرح مصر، وأيضا الفنان محمد سعد (اللمبي) لتقديم عروض مسرحية في المملكة.

وعلى صعيد الحفلات الغنائية، وقع تركي آل الشيخ على مذكرات تفاهم مع الفنانين هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي، لإقامة حفلات غنائية في أماكن مختلفة داخل المملكة.

وتقود المملكة خطة اقتصادية طموحة وحملة انفتاح اجتماعي تمثلت في السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وحفلات موسيقية، وإعادة افتتاح دور السينما، لكن ناشطين ومنظمات حقوقية يشيرون إلى اعتقال ناشطات نسويات ومقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول كدلائل على تردي وضع حقوق الإنسان في المملكة.

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