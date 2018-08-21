آل ثاني: القطريون لا يذهبون إلى البحرين

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للحرة إن "ليس لدينا قطريون يذهبون للبحرين"، وذلك تعليقا على قرار المنامة وقف منح تأشيرات دخول للقطريين.

وأضاف آل ثاني بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن الثلاثاء إن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وبعض القضايا الأخرى وخصوصا ما يحدث في أفغانستان.

ونفى وزير الخارجية القطري ردا على أسئلة الحرة أن تكون الدوحة تقوم بدور الوساطة بين تركيا والولايات المتحدة.

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وحول المساعدات التي قدمتها قطر لتركيا وما إذا كان الوزير بومبيو قد فاتحه بشأنها قال الوزير القطري إن مسألة المساعدات هي قضية ثنائية بين الدوحة وأنقرة.

وعن القمة الأميركية الخليجية قال إنها ستحصل في كانون الأول/ديسمبر أو بداية العام المقبل.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 بتهمة دعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.