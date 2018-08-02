أمنستي: أنقرة تتجاهل انتهاكات جسيمة في عفرين

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تركيا الخميس إلى وضع حد "للانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان التي يرتكبها مسلحون موالون لها في عفرين بشمال سورية.

وقالت المنظمة إن سكان عفرين "يتحملون انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان تنفذ معظمها مجموعات سورية مسلحة ومجهزة من جانب تركيا".

واتهمت أمنستي أنقرة بأنها "تغض الطرف" عن هذه التجاوزات، التي تشمل "الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب".

وسيطرت القوات التركية، مدعومة بفصائل معارضة سورية دربتها أنقرة، على منطقة عفرين في آذار/مارس، بعد عملية عسكرية استمرت حوالي شهرين وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف.

والعملية التي أطلق عليها اسم "غصن الزيتون" كانت تستهدف طرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهي تحالف كردي عربي تدعمه واشنطن لكن تركيا تعتبرها "إرهابية".