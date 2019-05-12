آيفون الجديد: تسريبات، وخصائص ونوادر!

حالة ترقب كبيرة يعيشها عشاق آيفون، وتسريبات تتصاعد وتيرتها كلما اقترب سبتمبر/أيلول، موعد إعلان آبل عن أحدث أجهزتها.

تكهنات كثيرة تدور حول آيفون 11 المنتظر، أبرزها يدور حول كاميرات خلفية ثلاث تميز الجهاز وتمنحه ذكاء غير مسبوق.

الرؤية الليلية والواقع المعزز AR أبرز ما ستضيفه تلك الكاميرا، إن صحت الأقاويل.

باتت التكهنات حول الكاميرا الثلاثية أقرب للواقع من الخيال، لا سيما بتسريبات قدمتها جهات مصنعة لحافظات جلدية وبلاستيكية (كفرات) اعتمدت فيها التصميم الثلاثي.

ويعتبر خبراء أن تصنيع الحافظات بشكل يتوافق مع التسريبات، يرجح إقدام آبل على هذه الخطوة بشأن الكاميرا. فهم يعتقدون أن المصنعين لن يخوضوا مغامرة تكلفهم الملايين لا تستند سوى على إشاعات وتكهنات.

شكّل التصميم ثلاثي الكاميرا المتوقع مصدراً لتندر البعض على أجهزة آيفون، التي شبهوها بالمخلوقات الفضائية والشخصيات الكارتونية.

كما دفع الجهاز متعدد الكاميرات متابعين لتوقع شكل آيفون 20 الذي قد يصدر بعد 10 أعوام.

وتشير تسريبات أخرى إلى اعتزام الشركة طرح طراز XR2 أو 11R (حتى اسم الجهاز لا يزال قيد التسريب) من هواتفها بتصميم يحاكي طراز XS الذي لاقى رواجاً منذ طرحه في 2018.

ومن المتوقع أن يظهر طراز R هذا العام بكاميرتين خلفيتين لتصوير أكثر احترافاً. كما يتوقع البعض أن الأجهزة الجديدة ستكون أكثر سمكاً من أسلافها بمقدار نصف مليمتر.

و يقال إن آبل استغنت عن تقنية 3D Touch على أجهزتها من طراز R، لتستبدلها بتقنية أخرى أكثر فاعلية.

كذلك، تتحدث تسريبات أخرى عن تغيير جذري في مجموعة الألوان المستخدمة في طراز R.

قد تكون هذه المرة الأولى التي سيحمل بها مستخدمو آيفون جهازاً أخضر أو لافندري اللون، بشكل مغاير لطراز C الذي طرح منذ أعوام.