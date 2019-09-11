آيفون 11.. لماذا انخفضت أسعار آبل هذا العام؟

في أقل سعر منذ آيفون 8، أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 11 والذي يبدأ من سعر 699 دولارا.

وكان أرخص سعر هاتف أبل عند إطلاقه بين أعوام 2010 و2016، لا يقل عن 649 دولارا، باستثناء عام 2013 عندما وصل السعر إلى 549 دولارا.

وبينما سيبدأ آيفون 11 بسعر 699 دولارا، فإن أقصى سعر آيفون 11 برو سيصل إلى 999 دولارا، كما سيبدأ آيفون 11 برو ماكس من 1،099، ليصل إلى أفضل طراز منه إلى 1،449 دولار.

كما طرحت أبل الجيل الثالث من الساعات والتي وصل سعرها إلى 199 دولارا، وهي أول مرة تبدأ ساعات أبل بهذا السعر، أما الآيباد الجديد فوصل سعره إلى 329 دولارا، فيما حددت أبل تكاليف خدمة AppleTV+، وArcade، بنحو 5 دولارات شهريا.

يقول الخبير الاقتصادي بدانيل إيفس بشركة "ودباش"، إن هذه الأسعار تعتبر أقل كثيرا عما تم توقعه، خاصة سعر خدمة AppleTV+، كما نقلت عنه شبكة "سي إن إن".

ويرى المحرر الاقتصادي بشبكة "سي إن إن" دافيد غولدمان، أن سبب انخفاض سعر منتجات أبل هو استمرار انخفاض مبيعات الهاتف في الصين بسبب الأداء المتباطئ للاقتصاد الصيني حاليا. وقد شهدت أبل انخفاضا في مبيعاتها عالميا لسنوات.

ولذلك تسعى أبل إلى بناء قاعدة مستخدمين أوسع، من خلال توفير هواتف قليلة التكلفة، مثل آيفون 5C، وآيفون SE، وآيفون 7، وآيفون 8، وآيفون XR، بالإضافة إلى توفير موديلات قديمة من هواتف أبل بسعر أقل.

وأضاف غولدمان أن أبل تستخدم استراتيجيات مختلفة مع الأجهزة منخفضة الثمن، مثل ما استخدمت مواد تصنيع أقل تكلفة في هواتف آيفون 5C، وآيفون XR، وآيفون 11، بالمقارنة مع هواتف أطلقت سابقا.

وترى محررة التكنولوجيا بموقع Cnet جسيكا دولكورت، أن انخفاض أسعار أبل قد يعود أن الهاتف لم يقدم الجديد مقارنة بمنافسيه مثل سامسونغ، وغوغل، بينما تنوي الشركة مفاجأة مستخدميها في عام 2020.

وكان موقع "9to5Mac" قد كشف عن ثلاثة تغييرات أساسية ستطرأ على سلسلة الهواتف المنتظرة في عام 2020، بحسب معلومات لدى مينغ تشي كو، أحد أهم المحللين التقنيين حول العالم.

وأورد كو أن آبل ستطلق هاتفا ذا تصميم جديد كليا، فيما عرضت الشركة سابقا تصاميم لهواتف قابلة للطي.

الخاصية الثانية التي يتوقع كو أن يتميز تتميز بها هواتف آيفون الجديدة هي إمكانية تشغيل الجيل الخامس من شبكات الاتصال 5G.

أما الخاصية الثالثة فتتعلق بكاميرا الهاتف الجديد، حيث يتوقع أن تكون عدسة الكاميرا ثلاثية، فيما تخلت آبل عن وضع مستشعر "وقت الرحلة" وتكنولوجيا رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد.