آيفون 5G قد يرى النور في 2020

توقع تقرير أميركي أن تطرح شركة آبل في 2020 هاتف آيفون يدعم تقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصال الخلوية.

وكانت لجنة الاتصالات الفدرالية قد منحت الشركة العام الماضي الترخيص لإجراء تجارب على هذه التقنية، التي ستتيح للمستخدمين عمليات تحميل للمحتوى أسرع من المتاح في الوقت الحالي.

وذكر تقرير موقع "فاست كومباني دوت كوم" أن الهاتف سيحتوي على شريحة موديم تعمل بنظام 5G من إنتاج شركة إنتل.

وقال الموقع إن آبل أيضا لديها خطة بديلة، وهي الاستعانة بشركة MediaTek لتزويد الهاتف بشريحة موديم.

ورغم أن آبل تستخدم شرائح موديم من إنتاج إنتل في هواتفها لعام 2018، إلا أن هاتفها الجديد لن يزود بشرائح واي فاي وبلوتووث من إنتاج هذه الشركة.