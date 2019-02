أبرز المرشحين لنيل الأوسكار

يقام الأحد المقبل في هوليوود بمدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لاختيار أفضل الممثلين والأفلام لعام 2018.

وسيتميز حفل هذا العام كونه الأول منذ ثلاثة عقود الذي يقام من دون مقدم، مثلما حدث في حفل عام 1989.

وجاءت ترشيحات الجوائز كالتالي:

أفضل ممثل:

رامي مالك عن فيلم "الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody)

برادلي كوبر عن فيلم "مولد نجمة" (A Star Is Born)

كريستيان بيل عن فيلم "نائب" (Vice)

فيجو مورتنسن عن فيلم"كتاب أخضر" (Green Book)

ويليام دافو عن فيلم "على عتبة الخلود" (At Eternity's Gate)

أفضل ممثلة:

ليدي غاغا عن فيلم "مولد نجمة" (A Star Is Born)

غلين كلوز عن فيلم "الزوجة" (The Wife )

أوليفيا كولمان عن فيلم "المفضلة" (The Favourite)

ميليسا مكارثي عن فيلم "هل يمكنك مسامحتي يوما" (Can You Ever Forgive Me)

وياليتزا أباريسيو عن فيلم "روما" (Roma)

أفضل مخرج:

ألفونسو كوارون عن فيلم "روما" (Roma)

سبايك لي عن فيلم "كلانزمان الأسود" (Blackkklansman)

آدم مكاي عن فيلم "النائب" (Vice)

​يورجوس لانتيموس عن فيلم "المفضلة" (The Favourite)

بافل بافليكوفسكي عن فيلم "الحرب الباردة" (Cold War)

أفضل فيلم:

الفهد الأسود (Black Panther)

"المفضلة" (The Favourite)

"كلانزمان الأسود" (Blackkklansman)

"الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody)

"كتاب أخضر" (Green Book)

"روما" (Roma)

"مولد نجمة" (A Star Is Born)

"نائب" (Vice)

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية:

"كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي

"لا تنظر بعيدا" - ألمانيا

"اللصوص" - اليابان

"روما" - المكسيك

"الحرب الباردة" - بولندا