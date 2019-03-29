أبرز الهجمات الإسرائيلية في سوريا

عبارة "ما يعتقد أنه هجوم عسكري إسرائيلي" كانت لغة الإعلام الحذرة عند الحديث عن الهجمات الإسرائيلية في سوريا بادئ الأمر.. ثم، ومع اكتساب الميليشيات التابعة لإيران وحزب الله اللبناني زخما في سوريا، بدأت جميع الأطراف المعنية بالهجمات الإسرائيلية المتكررة الحديث عنها علانية.

فقد أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن بلاده شنت مئات الهجمات خلال الأعوام القليلة الماضية لتحجيم إيران وحزب الله.

وفي أحدث غارة إسرائيلية، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مساء الأربعاء وفجر الخميس مستودعات ذخيرة إيرانية في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بضواحي مدينة حلب، وكذلك مقرا تابعا لميليشيات إيران قرب تلك المستودعات، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها.

وفي الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي، استهدفت مدافع القوات الإسرائيلية عدة مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، وتحديدا منطقة جباتا الخشب ومنطقة تل الدرعية وفق رواية إعلام النظام السوري.

وأعلنت إسرائيل في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي قصفها مخازن أسلحة وموقعا في مطار دمشق الدولي وموقعا للاستخبارات الإيرانية ومعسكرا إيرانيا للتدريب ردا على إطلاق ميليشيات إيران صاروخ أرض أرض على الجولان.

وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر في العام الماضي، أطلقت إسرائيل صواريخ على جنوب محافظة دمشق استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام السوري وأخرى تابعة لإيران.

وشهد شهر أيلول/سبتمبر في العام الماضي، إسقاط الدفاعات الجوية السورية خطأ طائرة عسكرية روسية خلال تصديها لغارات إسرائيلية في حادث قتل فيه خمسة عشر جنديا روسيا كانوا على متنها.

وفي التاسع والعشرين من نيسان/أبريل في العام الماضي، استهدفت إسرائيل منطقة مطار حلب الدولي وكذلك اللواء 47 في ريف حماة ما أسفر عن مقتل ستة وعشرين عنصرا على الأقل، هم أربعة من القوات السورية واثنين وعشرين من القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها.