أبطال أوروبا.. صلاح يعاود التألق

سجل محمد صلاح الذي استعاد تألقه هدفا وصنع آخر ليلهم ليفربول للفوز 4-1 على بورتو خارج أرضه في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، وسيواجه برشلونة في الدور قبل النهائي.

وصمد ليفربول، الذي تفوق 6-1 في النتيجة الإجمالية، أمام محاولات بورتو المبكرة حتى أثمر تعاون صلاح وساديو ماني عن تسجيل المهاجم السنغالي للهدف الأول للزوار بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.

وضاعف مهاجم منتخب مصر التقدم بعد الاستراحة ثم هز روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك الشباك في وقت لاحق.

وقلص بورتو الفارق عبر إيدر ميليتاو لكن الفريق البرتغالي، الذي خسر 2- صفر في أنفيلد، لم يبد قادرا على تعويض التأخر في أي وقت.

وتأهل برشلونة للمربع الذهبي بفوزه 3- صفر على مانشستر يونايتد الثلاثاء ليتفوق بنتيجة إجمالية 4 - صفر.

واكتسح ليفربول، بطل أوروبا خمس مرات، بورتو 5 - صفر في استاد دراجاو في دور 16 الموسم الماضي لكنه اتبع نهجا مختلفا في هذه الزيارة.

وامتص ليفربول ضغط بورتو الذي بدأ بجرأة وحماس وسدد جيسوس كورونا كرة مرت فوق العارضة في الدقيقة الأولى.

وبدا أن فريق المدرب يورجن كلوب بلا أنياب لكنه انتظر اللحظة المناسبة للانقضاض وجاءت في الدقيقة 26.

واستغل ماني تمريرة صلاح ليهز شباك إيكر كاسياس من مسافة قريبة واحتسب الحكم تسللا ضده في البداية قبل مراجعة اللقطة عبر الفيديو لمدة دقيقتين ثم احتسب الهدف.

وبدا بورتو مذهولا بعد أن أصبح ملزما بتسجيل أربعة أهداف للتأهل رغم أنه سدد 15 كرة نحو المرمى قبل الاستراحة.

وأكد صلاح، الذي عانى من صيام تهديفي في الشهر الماضي، أنه قريب من أفضل مستوياته مجددا بعد أن أنهى هجمة بهدوء مسددا كرة منخفضة في شباك كاسياس بعد تمريرة متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 65.

وهذا أول هدف لصلاح في دوري الأبطال منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأول هدف له خارج ملعب أنفيلد في المسابقة خلال 12 شهرا.

ومنح هدف ميليتاو بعض العزاء لجمهور بورتو بعد أن تفوق على فيرمينو في صراع هوائي في الدقيقة 69.

وحول فيرمينو، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء بينما شارك ديفوك أوريجي أساسيا في حدث نادر، النتيجة إلى 3-1 بضربة رأس ثم أكمل فان ديك الرباعية برأسية أخرى بعد ركلة ركنية قبل ثماني دقائق على النهاية.

وسيلتقي توتنهام هوتسبير مع أياكس أمستردام في المواجهة الأخرى في قبل النهائي.