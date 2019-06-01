أبطال أوروبا: الإنكليز يجتاحون مدريد

تجمع الآلاف من جماهير ليفربول وتوتنهام الإنكليزيين في العاصمة الإسبانية مدريد قبل مواجهتهما المرتقبة السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وكثيرون منهم بحثوا بشدة عن تذاكر لحضور المباراة.

وفي ساحة بويرتا دل سول وسط العاصمة، رفع عدة شبان لافتات كتبوا عليها "نشتري تذاكر"، فيما هتف أنصار الطرفين وكثيرون من بينهم حملوا الجعة بأيديهم في ظل طقس حار وحرارة تخطت الثلاثين درجة مئوية.

من بينهم كيمام كالكافار وهو مهندس تركي يعشق ليفربول منذ سنوات سافر من أنقرة مع مجموعة من أصدقائه وكان مستعدا لدفع 5 آلاف يورو (5575 دولار أميركي) لشراء تذكرة للمباراة.

قال ابن الخمسين عاما لوكالة فرانس برس "المشاهدة من داخل الملعب أكثر متعة. الأمر يستحق ذلك"، مضيفا أنه مشاهد منتظم لمباريات دوري الأبطال وكأس العالم.

وأوقفت الشرطة الإسبانية الجمعة امرأة فنزويلية في ميدان سول، باعت تذكرتين مزيفتين لمواطن روماني مقابل 4200 يورو للتذكرة الواحدة بحسب متحدث للشرطة.

وأوقف آخران السبت لبيع تذاكر مزيفة بالقرب من منطقة مشجعي ليفربول، بحسب ما ذكرت الشرطة على تويتر.

واحتشدت الجماهير السبت لالتقاط صورة في الساحة بجانب نسخة من الكأس المرموقة، فيما روّج الباعة المتجولون لأوشحة نهائي دوري الابطال.

وتوقعت السلطات حضور 32 ألف متفرج للفريقين في ملعب متروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد والذي يتسع لـ68 ألف متفرج.

وقدرت نقابة الفنادق في مدريد أن يقضي نحو 70 ألف مشجع إنكليزي نهاية الأسبوع في المدينة، حيث من المقدر استهلاك مليون ليتر من الجعة يومي السبت والأحد.

قال سايمون إريكسون، وهو طالب بعمر الثالثة والعشرين من ريدينغ، إنه جاء إلى مدريد برغم عدم امتلاكه تذكرة لحضور المباراة التي تنطلق الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي، لأنه أراد إظهار دعمه لليفربول.

وقال وهو يجلس مع زملائه في مقهى وسط المدينة "تشعر هنا وكأنك جزء مما يحدث، حتى إذا لم تذهب إلى الاستاد".

وحاولت السلطات الفصل بين المشجعين قدر المستطاع، من خلال إنشاء مناطق مختلفة لكل فريق، كي لا يتشاركوا خطوط مترو الانفاق عينها أثناء الاتجاه الى الملعب. بعض المحال بالقرب من تلك المناطق أقفلت خوفا من حدوث مشادات.

وأوقفت الشرطة رجلا بريطانيا وهو يقترب من الملعب لإهانته عناصرها بعد اكتشافهم حيازته لمخدرات، بحسب ما أضافت الشرطة على تويتر.

وبرغم رفع عدد رحلات الطيران إلى مدريد، إلا أن بعض المشجعين عانوا للوصول الى العاصمة.

وسافر المحاسب ليو كوبر (56 عاما) مع ابنه المراهق روبرت من ليفربول إلى أليكانتي على الساحل المتوسطي الجمعة ثم استقلا قطارا على مسافة 420 كيلومترا إلى مدريد لأن الرحلات المباشرة كانت باهظة الثمن. كانوا بين المشجعين المحظوظين الذين حصلوا على تذاكر للمباراة.

قال كوبر الذي ارتدى قميص ليفربول الأحمر "كان الأمر بمثابة الملحمة. لكننا أردنا التواجد هنا للاحتفال عند فوزهم".

ويبحث ليفربول عن لقبه السادس في المسابقة بعد 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، فيما يخوض توتنهام المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.