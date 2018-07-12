بينهم طبيب ومهندس.. أبطال قصة فتية الكهف

تابعنا بشغف أخبار فتية الكهف في تايلاند حتى تم إنقاذهم جميعا بعد قضائهم 18 يوما في كهف مظلم وسط ظروف قاسية.
إلى جانب أبطال القصة الفتيان، هناك أبطال ربما لم يسلط الإعلام الضوء بما مساهماتهم في عملية الإنقاذ.
ونفذ العملية فريق خاص مكون من 40 غواصا تابعين للبحرية التايلاندية، بالتعاون مع فرق من الولايات المتحدة وأستراليا والصين وأوروبا.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال عبر تويتر إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التايلاندية للمساعدة في إخراج جميع الأطفال العالقين في الكهف بسلامة،
مشيدا بقدرات فرق الإنقاذ على إتمام المهمة.
لنتعرف على بعض أبطال العملية الذين جاءوا من دول وخلفيات ثقافية متنوعة من أجل التطوع في عملية إنقاذ فتية الكهف:
ريتشارد هاريس - أسترالي
طبيب من أستراليا، يمتلك خبرة طويلة في الغوص، تطوع للمشاركة في عملية الإنقاذ وكلف بالاطمئنان على صحة الأطفال قبل انطلاق العملية.
وكان طبيب التخدير قد شارك سابقا في عمليات غوص داخل كهوف في كل من أستراليا والصين ونيوزيلاندا، وفي عام 2011 استرجع هاريس بنفسه جثة صديقه الذي غرق في كهف بجنوب أستراليا بعدما نفد منه الأوكسجين.
سامان جونان - تايلاندي
غواص بحرية تايلاندي متقاعد توفي عن عمر 38 عاما خلال عملية إنقاذ الأطفال التي شارك فيها متطوعا.
وكان جونان قد فقد وعيه في 6 تموز/يوليو أثناء خروجه من مجمع كهوف ثام لوانغ، حيث كان يوصل بنفسه خزانات الأوكسجين إلى هناك.
جون فولانثين وريتشارد ستانتون - بريطانيان
دعت السلطات التايلاندية كلا من البريطانيين جون فولانثين وريتشارد ستانتون إلى المشاركة في عملية إنقاذ الأطفال نظرا للخبرة التي يمتلكانها.
وبالإضافة إلى خبرتهم في مجال الغوص، فإن فولانثين يعمل مستشارا في مجال تكنولوجيا المعلومات، بينما عمل ستانتون كرجل إطفاء حريق سابق.
ووصل الاثنين رفقة خبير الكهوف البريطاني روبرت هاربر عقب ثلاثة أيام فقط من تواجد الأطفال داخل الكهف.
بن ريمنتس - بلجيكي
غواص بلجيكي يدير متجرا في مقاطعة بوكيت التايلاندية، شارك في الجولة الأولى من إنقاذ الأطفال.
إريك براون - كندي
غواص من مدينة فانكوفر الكندية، بدأ الغوص منذ أكثر من عقد وساهم في فتح مدرسة غوص بمصر.
وكتب براون على فيسبوك أنه شارك في سبع مهمات غوص خلال تسعة أيام من عملية الغوص، أي ما يساوي بقاءه نحو 63 ساعة داخل الكهف.