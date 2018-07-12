بينهم طبيب ومهندس.. أبطال قصة فتية الكهف

تابعنا بشغف أخبار فتية الكهف في تايلاند حتى تم إنقاذهم جميعا بعد قضائهم 18 يوما في كهف مظلم وسط ظروف قاسية.

إلى جانب أبطال القصة الفتيان، هناك أبطال ربما لم يسلط الإعلام الضوء بما مساهماتهم في عملية الإنقاذ.

ونفذ العملية فريق خاص مكون من 40 غواصا تابعين للبحرية التايلاندية، بالتعاون مع فرق من الولايات المتحدة وأستراليا والصين وأوروبا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال عبر تويتر إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التايلاندية للمساعدة في إخراج جميع الأطفال العالقين في الكهف بسلامة،

مشيدا بقدرات فرق الإنقاذ على إتمام المهمة.