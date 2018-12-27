آبل تجمع آيفون في الهند

قال مصدر لوكالة أنباء رويترز إن آبل ستبدأ تجميع هواتفها آيفون الأعلى سعرا في الهند من خلال فوكسكون في أوائل 2019، للمرة الأولى التي تقوم فيها الشركة التايوانية بتصنيع المنتج في الهند.

وأضاف أن المهم في الأمر أن فوكسكون ستقوم بتجميع الطرز الأعلى سعرا، مثل هواتف آيفون أكس، مما قد يرتقي بأنشطة أعمال آبل في الهند إلى مستوى جديد.

وسيتم التجميع في مصنع الشركة في مدينة سريبيرومبودور بولاية تاميل نادو في جنوب الهند.

وقال وزير الصناعة في ولاية "تاميل نادو" أم. سي سامباث إن فوكسكون، التي تصنع بالفعل هواتف لشركة شياومي في الهند، ستستثمر 356 مليون دولار لتوسعة المصنع، بما في ذلك الاستثمار في إنتاج آيفون.

وزاد أن الاستثمار ربما يخلق نحو 25 ألف فرصة عمل.

وأشار مصدر آخر أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة آبل على الحد من تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.