مشاكل في بعض إصدارات آبل

قالت شركة آبل الجمعة إنها رصدت بعض المشكلات في هواتف من طراز آيفون 10 والكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة.

وأضافت أنها ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجانا.

وأشارت الشركة إلى أن شاشات عرض آيفون تن الذي طرحته في 2017 قد تعاني من مشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، وأضافت أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجانا.

وذكرت أن مشكلة الكمبيوتر المحمول طراز ماك بوك برو 13 تكمن في فقدان بيانات إضافة إلى أعطال في قرص التخزين.

وأعلنت آبل أنها ستصلح الأقراص التي بها مشكلات.

وأكدت آبل على موقعها الإلكتروني أن عددا محدودا فقط من أجهزة الكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة سعة تخزين 128 غيغا و256 غيغا التي تم بيعها في الفترة ما بين شهر حزيران/ يونيو 2017 وحزيران/ يونيو 2018 هي التي تعاني من هذه المشكلة.