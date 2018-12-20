استحصلت شركة " كوالكوم" الخميس على إنذار قضائي ثان ضد شركة "أبل"، ما يحظر على الشركة الأميركية العملاقة بيع بعض طرازات آيفون في ألمانيا.

وبحسب بيان صحافي لكوالكم فإن محكمة ميونخ أدانت آبل لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية في ما يتعلق بخاصية توفير الطاقة في الأجهزة الخلوية.

وأشارت كوالكوم إلى أن الحكم يشمل هاتف آيفون من طرازات 6 و6 إس و6 إس بلس و7 و7 بلس و8 و8 بلس وحتى إكس.

وقدمت آبل استئنافا على الحكم، ولكن سيتوقف بيع آيفون من طرازي 7 و8 في متاجرها، وسيبقى بيعها متاحا من خلال شركات الاتصالات الخلوية في ألمانيا.

وكانت محكمة صينية قد حظرت أخيرا استيراد وبيع بعض طرازات آيفون بسبب نزاع قضائي بين كوالكوم وآبل.