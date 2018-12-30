أبناء عناصر داعش.. روسيا تعيد 30 طفلا من العراق    

أعادت روسيا من بغداد إلى موسكو الأحد، 30 طفلا روسيا من أبناء روسيات محكومات في العراق وقتل أزواجهن في صفوف تنظيم داعش، بحسب ما أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "السلطات الروسية باشرت اليوم (الأحد) إجلاء 30 طفلا من أصل روسي من العراق بعدما تم الانتهاء من استصدار الوثائق المطلوبة لهم، واستكمال الإجراءات اللازمة".

وتراوح أعمار الأطفال بين ثلاث و10 سنوات، من كلا الجنسين.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أكد الأسبوع الحالي، أن هؤلاء الأطفال سيصلون إلى روسيا الأحد. وأوضح أن من بينهم 24 طفلا من داغستان، وثلاثة من الشيشان.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتهمت ناشطة شيشانية جهاز الأمن الروسي "أف أس بي" بوقف المساعي لإعادة أرامل وأطفال عناصر روس في تنظيم داعش من سوريا والعراق.

وقالت خيدا ساراتوفا حينها إن هناك "أكثر من 2000 منهم في سوريا والعراق"، مشيرة إلى عودة نحو 100 امرأة وطفل معظمهم من منطقة القوقاز إلى روسيا.

وكان آلاف من الروس توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأخيرة للانضمام إلى صفوف المتشددين، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية. واصطحب بعضهم عائلاتهم.

وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو 100 أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.