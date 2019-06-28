أبو تريكة حاضر في أمم إفريقيا

يتمتع النجم السابق في المنتخب المصري لكرة القدم محمد أبو تريكة، بشعبية جارفة على المستويين العربي والمصري، ضمنت لاسمه أن لا يغيب عن نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا.

نجم فريق نادي الأهلي السابق المعروف بموهبته الفذة وعطائه الكبير في المستطيل الأخضر، يشتهر أيضا بأخلاقه وتواضعه.

وقبيل افتتاح البطولة الحالية، أطلق رواد على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ # اهتف – لتريكه عند الدقيقة الثانية والعشرين من المباراة، وذلك في إشارة إلى الرقم الذي كان يحمله نجم "الفراعنة" خلال فترة لعبه في "نادي القرن" الأهلي المصري.

وفي مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز "الفراعنة" على زيمبابوي بهدف نظيف، هتفت جماهير المنتخب المصري باسم محمد أبو تريكة في الدقيقة الـ 22 من المباراة، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

الهتاف تردد صداه أيضا في مباراة المنتخب المغربي ونظيره الناميبي التي انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف، ورددت جماهير "أسود الأطلس" اسم النجم المصري أبو تريكة في الدقيقة الـ 22 من المباراة.

وعقب المباراة، هنأ أبو تريكة "أسود الأطلس" على فوزهم في تغريدة على موقع تويتر:

ويعيش أبو تريكة في قطر حاليا، حيث يعمل محللا رياضيا. ولا يمكنه العودة إلى مصر بسبب مشاكل قضائية.

وفاز النجم "الخلوق" مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية في العامين 2006 و 2008.