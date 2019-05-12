أبو ظبي.. 'الملياردير الفقير' يبحث عن كنزه

قدم شخص مسن يعيش في أبو ظبي بلاغات وشكاوى قضائية ضد بنوك وشركات يزعم أنها استولت على كنز أثري يحتوي أطنان من الذهب تعود ملكيتها له، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الشخص الذي أصبح الناس ينادونه بـ "الملياردير الفقير" يعد أحد أبرز رواد محكمة أبو ظبي، حيث يقدم شكاوى لم يربح أيا منها.

ويتهم هذا الشخص أفرادا وشركات بسرقة "كنوزه التي تركها أجداده له في باطن أراضي إمارة أبو ظبي"، حسب زعمه.

وكان أول شكوى تقدم بها إلى المحكمة عندما اتهم أشخاصا بسرقة نحو 1260 كيلوغرام من الذهب "بالاستعانة بالجن"، ما دفع النيابة لحفظ البلاغ.

ويتعامل الموظفون في المحكمة بود مع هذا الشخص حيث يتم قبول الشكاوى وحفظها، والتي لا تخلو من الغرابة إذ كان قد قدم شكوى ضد صاحب المنزل الذي يسكنه بحجة أن المبنى موجود على أرض تعتبر من ميراث أجداده.