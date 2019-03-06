أكد الجنرال المتقاعد جون أبي زيد أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه سفيرا في السعودية، قال أبي زيد إن هناك حاجة إلى شراكة قوية وناضجة مع السعودية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن من مصلحة الولايات المتحدة ضمان قوة العلاقة.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق على قرار ينهي الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن، لكن أبي زيد قال إن إدارة ترامب تؤمن بشدة بضرورة استمرار الدعم الأميركي.

وأضاف أن استمرار الدعم "يعزز قدرات الدفاع عن النفس لدى شركاء واشنطن ويقلل خطر إيذاء المدنيين".

من جانب آخر، اعتبر أبي زيد أن تنظيم داعش "دُحر تقريبا على الأرض" لكنه لا يزال يمثل "تهديدا قويا".