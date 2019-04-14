أتعس شعوب العالم.. عرب في الصدارة

في الوقت الذي تتنافس فيه دول على تصدر قوائم الشعوب الأكثر سعادة في العالم، ثمة مضمار آخر التنافس فيه غير مقصود للشعوب الأكثر تعاسة على الأرض، ومن بينها ثلاث دول عربية.

وتصدرت فنزويلا المرتبة الأولى في مؤشر التعاسة في تقارير مختلفة منذ عام 2015، إذ يواجه مواطنوها ارتفاعا جنونيا للأسعار في ظل اقتصاد مترد رغم أنه يعتمد على النفط، وفقا لنتائج مؤشر أعده بروفيسور الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز ستيف هانك.

ويربط مؤشر هانك السنوي للتعاسة لعام 2018 ما بين مؤشرات اقتصادية لـ 95 دولة ومستوى التعاسة أو السعادة فيها، معتمدا على معدلات البطالة ونسب التضخم وأسعار الفوائد على القروض المصرفية مطروحا منها النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.

وجاءت دول الأرجنتين وإيران والبرازيل وتركيا ضمن أول خمس دول تعيسة في العالم، حسب الملخص الذي نشره هانك في مجلة فوربس.

وعربيا كانت مصر والأردن والسعودية الأكثر تعاسة، حيث حلت مصر في المرتبة التاسعة عالميا، تلتها الأردن في المرتبة 12، حسب زعم المؤشر.

وكانت السعودية في المرتبة 18، تلتها الجزائر في المرتبة 22 والكويت في المرتبة 57.