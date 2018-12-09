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رياضة

أتلانتا يتوج بلقب الدوري الأميركي

لاعبو أتلانتا يحتفلون بالفوز في نهائي الدوري الأميركي لكرة القدم

كلل أتلانتا يونايتد قصة صعوده المدهشة بالتتويج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز بهدفين دون رد على بورتلاند تيمبرز السبت في نهائي المسابقة.

وأمام أكثر من 73 ألف مشجع وفي عامه الثاني فقط في المسابقة، هيمن أتلانتا على منافسه في استاد مرسيدس بنز بولاية جورجيا.

وطمأن جوزيف مارتينيز أفضل لاعب في الدوري جماهير أتلانتا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 39 محرزا هدفه رقم 35 في الموسم.

كما صنع المهاجم الفنزويلي هدفا في وقت مبكر بالشوط الثاني لزميله فرانكو إسكوبار.

وشكل الانتصار هدية وداع لمدرب أتلانتا جيراردو ”تاتا“ مارتينو الذي سيترك منصبه للانتقال لتدريب منتخب المكسيك كما تشير تقارير صحفية.

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