أتلتيكو يعود لوصافة الدوري الإسباني

استعاد أتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم موقتا بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو في الوقت بدل الضائع بفضل رأسية لقائده الأوروغواياني دييغو غودين السبت في المرحلة الثانية عشرة.

وتخلف أتلتيكو مدريد مرتين إذ تقدم أتلتيك في الشوط الأول عبر إينياكي وليامس ورد أتلتيكو في الثاني عبر الغاني توماس بارتي.

وأعاد وليامس التقدم مجددا للضيوف بعد ثلاث دقائق، لكن رودريغو هرنانديز كاسكمانتي "رودري" حقق التعادل الثاني.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل غودين الذي يجمع النقاد على اعتباره أفضل متابع بالرأس في العالم، هدف الحسم متابعا كرة رفعها الفرنسي أنطوان غريزمان من ركلة حرة.

ورفع أتلتيكو، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده إلى 23 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة من برشلونة المتصدر وحامل اللقب، وتقدم بفارق نقطتين على القطب الثاني في العاصمة الكاتالونية إسبانيول الذي صار ثالثا موقتا.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو الذي كان قريبا من تحقيق التعادل الثامن هذا الموسم، عند 10 نقاط في المركز السابع عشر على حافة منطقة الهبوط.